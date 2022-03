Neue Tarifrunde für Spediteure und Logistiker im April

Die Tarifkommission der Gewerkschaft ver.di hat zwei Tage in Filderstadt (Kreis Esslingen) über die kommende Tarifrunde im Speditions- und Logistikgewerbe beraten. Die Gewerkschaft ver.di hat den geltenden Tarifvertrag, gültig für den Bereich Württemberg-Nordbaden, zum Monatsende gekündigt. Davon betroffen sind laut ver.di über 10.000 Menschen, die bei Speditionen und Logistikern arbeiten - unter anderem auch in Heilbronn-Franken. Die Beratungen mit den Arbeitgebern in der kommenden Tarifrunde sollen am 26. April beginnen.