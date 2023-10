Special Olympics Landessommerspiele in Heilbronn und Neckarsulm

Nach ihrem Triumph bei den Special Olympics in Berlin gibt es für die Athleten aus der Region noch mehr Grund zur Freude: Die Sommerspiele 2025 kommen zu ihnen nach Hause.

Unter großem Jubel wurden die Heilbronner und Neckarsulmer Athletinnen und Athleten bei ihrer Rückkehr aus Berlin von einem Empfangskomitee für ihre Erfolge bei den Special Olympics gefeiert - nun geht die Feier weiter: Die Landessommerspiele der Special Olympics Baden-Württemberg (SOBW) 2025 werden in Heilbronn und Neckarsulm ausgetragen. Das gaben beide Städte am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.

Zum ersten Mal zwei Städte Austragungsort

Nachdem sie während des Weltturniers 2023 bereits HostTown waren, haben sich beide Städte gemeinsam als Austragungsort für das Landesturnier beworben - und den Zuschlag bekommen. Zum ersten Mal gibt es damit zwei Austragungsorte. Für den Landesverband SOBW die Chance, Inklusion im Sport noch bekannter in der Region zu machen.

Die diesjährige Zusammenarbeit hätte gezeigt, dass die Städtepartnerschaft funktioniere, begründet SOBW-Präsident Mathias Tröndle die Entscheidung. Die bereits bestehenden Erfahrungen und Strukturen im Bereich Inklusion vor Ort könnten durch die Landessommerspiele nun noch weiter ausgebaut werden.

Oberbürgermeister sind sich einig: Entscheidung stärkt hohen Stellenwert der Inklusion

Auch die beiden Stadtoberhäupter Harry Mergel (Heilbronn) und Steffen Hertwig (Neckarsulm) zeigen sich stolz über den Zuschlag. Sie unterstreiche den hohen Stellenwert, den Inklusion in der Stadt habe, sieht sich der Oberbürgermeister von Heilbronn bestätigt.

Die Sommerspiele sind der nächste Meilenstein auf dem Weg zu mehr Teilhabe, Anerkennung und Sichtbarkeit von Menschen mit geistiger Behinderung.

Am 9. Juli 2025 wird das olympische Feuer angezündet

In Vorbereitung auf das Turnier wird nun zunächst ein Organisationskomitee gegründet, wie die Städte mitteilen. Für die Finanzierung des Events laufe die Suche nach starken Partnern aus der Region an. Am 9. Juli 2025 soll es dann losgehen: Rund 2.000 Athletinnen und Athleten, Trainer und Betreuer werden sich an vier Tagen in insgesamt 18 Sportarten messen.