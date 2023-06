Special Olympics: Fußball-Nationalmannschaft kommt aus Neckarsulm

Bei den Special Olympics in Berlin nehmen auch Sportler der BSG Neckarsulm teil. Sie treten im Schwimmteam an. Zudem spielen sie in der Fußball-Nationalmannschaft der Herren.

Die Behindertensportgemeinschaft (BSG) Neckarsulm (Kreis Heilbronn) stellt gemeinsam mit der A-Jugend des VfR Heilbronn die komplette Fußball-Nationalmannschaft der Herren und zwar als Unified Partners-Team. Das heißt, das Team besteht aus Spielern mit und ohne Behinderung. Das Besondere: Die Fußball-Nationalmannschaft ist die einzige Vereinsmannschaft im Team Deutschland. Alle weiteren Mannschaften rekrutieren sich aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Ausgewählt unter 7.000: Ralf Andrasch spricht Special-Olympics-Eid

Fußball-Nationalspieler Ralf Andrasch von der BSG Neckarsulm wird bei der Eröffnungsfeier am 17. Juni im Olympiastadion Berlin als einziger aktiver Sportler den olympischen Eid ablegen. Der 32-jährige Torwart ist dafür aus 7.000 teilnehmenden Athleten und Athletinnen ausgewählt worden.

"Den Olympischen Eid [...] abzulegen, ist für mich eine sehr große Ehre und Verantwortung. Ich spreche den Eid für all die Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung, die in Berlin [...] ihr Bestes geben werden."

Ralf Andrasch, Fußball-Nationalspieler bei den Special Olympics, darf den olympischen Eid ablegen. privat

Olympischer Eid der Special Olympics "Ich will gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben!"

Insgesamt 15 Special-Olympics-Teilnehmer von BSG Neckarsulm

Insgesamt 15 Sportlerinnen und Sportler der Neckarsulmer Behindertensportgemeinschaft nehmen an den Special Olympics in Berlin teil. Neben den Fußball-Herren entsendet die BSG Rozaliya Khudeeda in die Fußball-Nationalmannschaft der Damen. Außerdem gehen zwei Schwimmerinnen und zwei Schwimmer der BSG in Berlin für Deutschland an den Start. "Die vier qualifizierten Teilnehmer haben beste Aussichten auf die ersten Plätze", so die BSG-Vereinsvorsitzende Heike Acker.

Special Olympics Weltspiele Die Special Olympics Weltspiele sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit mentaler und mehrfacher Beeinträchtigung. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Die ersten Spiele fanden 1968 in Chicago statt. 2023 finden die Weltspiele erstmalig in Deutschland statt. Eröffnung ist am 17. Juni in Berlin, die Wettbewerbe gehen bis zum 25. Juni. 26 Sportarten stehen auf dem Programm.

Neckarsulm und Heilbronn sind "Host Towns"

Im Rahmen des Gastgeberprogramms "Host Town" sind von Montag bis Donnerstag chilenische Sportler in Heilbronn und Neckarsulm zu Gast, bevor es für sie dann weiter nach Berlin geht. Der Besuch soll ein Zeichen für Inklusion setzen. Höhepunkt des Besuchs soll ein Sportfest am Mittwoch im Pichterichstadion in Neckarsulm werden. Auch Künzelsau ist "Host Twon" und damit Gastgeber für die iranische Delegation, die aus 43 Menschen besteht, darunter 25 Athletinnen und Athleten.