Special Olympics-Athleten zurück in Heilbronn

Unter großem Jubel sind die Heilbronner und Neckarsulmer Athleten von den Special Olympics zurückgekommen. Am Bahnhof stand ein Empfangskomitee bereit.

Die Heilbronner und Neckarsulmer (Kreis Heilbronn) Athleten der Special Olympics sind am frühen Montagabend am Bahnhof Heilbronn angekommen - unter großem Jubel und Applaus des Empfangskomitees. Das habe sie in ihren 18 Jahren als Trainerin noch nicht erlebt, sagte Heike Acker. Bereits während der Fahrt in der Bahn habe es Beifall für die Mannschaft gegeben.

Bronze im Fußball erkämpft, Gold im Schwimmen

Im Schwimmen hatte es für die Sportler der BSG Neckarsulm Gold gegeben, die Unified-Sports Fußballmannschaft hatte am Freitag in Berlin Bronze geholt. Im Spiel um Platz drei gegen Ghana gewann die Mannschaft deutlich mit 4:1.

"Wir haben die Bronzemedaille gewonnen - und nicht Gold verloren."

Schwimmer und Fußballer hätten jetzt erst mal eine Woche frei, sagt Heike Acker. Danach würde es an Gespräche mit den Städten gehen, sowohl in Heilbronn als auch Neckarsulm, wie man Inklusion weiter vorantreiben könnte.