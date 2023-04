In Wittighausen hat der Bau des Wachtellands begonnen. Auf einer Fläche von 35.000 Quadratmetern soll eine Erlebniswelt entstehen. Es wird das größte Gewerbe im Ort.

Am Freitagnachmittag ist in Wittighausen (Main-Tauber-Kreis) der offizieller Spatenstich für das so genannte Wachtelland. Für die kleinste Gemeinde im Kreis ist es die größte Gewerbeansiedlung in der Geschichte.

Auch Streichelzoo und Gaststätte geplant

Neben Wachtelstall, Logistikhalle und einem Verwaltungsgebäude mit Verkaufsraum soll im Wachtelland unter anderem auch ein Streichelzoo sowie ein Gastronomie-Bereich entstehen. Ein Unternehmen aus Obersulm (Kreis Heilbronn) investiert nach eigenen Angaben elf Millionen Euro in das Projekt.

Der Umzug sei im Frühjahr 2024 geplant, heißt es. Bis zu 90 Arbeitsplätze könnten entstehen.