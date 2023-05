Weiterer Spatenstich für knapp 400 Wohnungen in Heilbronn

In Heilbronn ist am Mittwoch der erste Spatenstich für 18 weitere Häuser im Stadtteil Neckarbogen gesetzt worden. Viele Häuser bekommen einen besonders hohen Holzanteil.

Der neue Heilbronner Stadtteil Neckarbogen wächst weiter. Am Mittwoch wurde der Spatenstich für 18 weitere Wohn- und Geschäftshäuser gesetzt. 13 Investoren und Bauherren realisieren diese in Zusammenarbeit mit 16 Architekten. An zehn weiteren Gebäuden wird schon seit Herbst gebaut. Von den insgesamt 28 Häusern bestehen am Ende 17 aus einer Holzhybridbauweise. Diese soll ein Musterbeispiel für nachhaltiges Bauen sein.

Für die 28 Grundstücke hatten sich 176 Investoren beworben. Die ausgewählten Konzepte sehen neben familiengerechtem Wohnen auch seniorengerechtes bzw. betreutes Wohnen und Wohngemeinschaften vor. Der Anteil von gefördertem Wohnraum liegt laut Stadt bei etwa 30 Prozent.

Neckarbogen bis Ende des Jahrzehnts voll bebaut

Bis Ende des Jahrzehnts soll der Neckarbogen komplett bebaut sein. Er wird dann Wohnraum für etwa 3.500 Menschen und Gewerbeflächen für etwa 1.000 Arbeitsplätze bieten.

So sollen die Häuser später einmal aussehen. SWR

Bereits zum neuen Schuljahr wird die internationale Josef-Schwarz-Schule im Neckarbogen mit der gymnasialen Oberstufe starten. Die Grundschule und die ersten Fünftklässler folgen im September 2024.