Spatenstich für E-Quartiersgarage im Heilbronner Neckarbogen

Am Montag ist Spatenstich für eine neue E-Quartiersgarage im Heilbronner Stadtquartier Neckarbogen. Das Parkhaus soll bis zu 195 Ladestationen für Elektroautos bieten.

Im Stadtquartier Neckarbogen in Heilbronn starten am Montag die Bauarbeiten für ein neues Parkhaus. Insgesamt soll der sogenannte E-Quartierhubs 650 Parkplätze bieten. 195 davon werden mit Ladestationen für Elektroautos ausgestattet sein. Es ist eines von drei Pilotprojekten in Baden-Württemberg. Dabei kommt der Strom für die Ladepunkte direkt aus einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Garage. Neben dem Parken soll auch der Umstieg auf Car-Sharing, elektrische Lastenräder oder den ÖPNV vereinfacht werden, heißt es.

Neckarbogen soll möglichst autofrei sein

Ein weiteres Ziel sei es, das neue Stadtquartier Neckarbogen möglichst autofrei zu halten. Geparkt werden soll nicht auf der Straße, sondern im neuen E-Hub. Das Pilotprojekt wird vom Land mit zwei Millionen Euro gefördert und soll Ende des Jahres in Betrieb gehen.

Zum Spatenstich am Montagvormittag wird auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erwartet. Das Parkhaus ist Teil des zweiten Bauabschnitts in dem jungen Stadtquartier Neckarbogen. In den kommenden zwei Jahren sollen dort noch zehn Wohn- und Geschäftshäuser entstehen.