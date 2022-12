In Schwäbisch Hall wird am Donnerstagvormittag offiziell mit dem Bau der vierten Reinigungsstufe in der Kläranlage Vogelholz begonnen.

Durch eine zusätzliche Reinigungsstufe sollen in Zukunft in der Haller Kläranlage unter anderem auch Rückstände von Medikamenten sowie Phosphor und Spurenstoffe aus dem Abwasser gefiltert werden können. Die Klärstufe und ein zugehöriges Betriebsgebäude kosten mehr als 13 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg fördert den Ausbau mit knapp sechs Millionen Euro.

Bisher nur biologisch-mechanische Reinigung

Die Abwässer der Stadt Schwäbisch Hall werden, neben zwei kleineren Anlagen, in der mechanisch-biologischen Kläranlage Vogelholz gereinigt und dann in den Kocher geleitet. Arzneimittel aus dem täglichen Gebrauch gelangen über den Urin ins Abwasser, ebenso wie Röntgenkontrastmittel aus Krankenhäusern oder auch Flammschutzmittel aus der Industrie und Pestizide aus der Landwirtschaft. All das sind Spurenstoffe, die biologisch-mechanisch nicht aus dem Abwasser entfernt werden können. Das soll dann die vierte Reinigungsstufe klären, wenn sie im Frühjahr 2025 fertig ist und in Betrieb geht.

Nachklärbecken picture-alliance / Reportdienste picture alliance / HERBERT-PFARRHOFER / APA / picturedesk.com | HERBERT-PFARRHOFER

Spurenstoffe schädigen die Fische

Die sogenannten Spurenstoffe im Wasser schädigen die Lebewesen in den Flüssen. So führen beispielsweise Hormone aus Arzneimitteln zur Verweiblichung von Fischbeständen. Spuren von Diclofenac sollen Schäden an Kiemen, Leber und Nieren der Fische auslösen. Viele Spurenstoffe und deren Auswirkungen sind noch nicht einmal erforscht.

Die vierte Reinigungsstufe wird größer ausgelegt als derzeit benötigt, denn die Kläranlage Vogelholz selbst soll in den nächsten Jahren von jetzt 85.000 Einwohnerwerten (EW) auf eine Größe von 120.000 EW ausgebaut werden.