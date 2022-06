Spatenstich für neues Gesundheitszentrum

per Mail teilen

In Eppingen (Kreis Heilbronn) hat der Bau eines neuen Gesundheitszentrums begonnen. Im kommenden Jahr sollen dort ein Allgemeinmediziner, ein Physiotherapeut und die Zweigstelle eines Sanitätshauses eröffnen. Gebaut wird hinter dem Gelände des städtischen Krankenhauses, das bereits 2004 geschlossen wurde. Eppingen ist das jüngste Beispiel in der Region Heilbronn-Franken, dass sich der Trend bei der ärztlichen Versorgung zu Gesundheitszentren entwickelt. Auch in Brackenheim und Möckmühl (beide Kreis Heilbronn) wurden derartige Einrichtungen als Ersatz für geschlossene Kliniken errichtet.