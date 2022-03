Spatenstich für Klinikanbau

Am Klinikum Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben die Arbeiten für den Krankenhausanbau offiziell mit dem ersten Spatenstich begonnen. Gut 32 Millionen Euro werden voraussichtlich in den Anbau investiert. Das Land unterstützt das Projekt mit einem Zuschuss in Höhe von 16 Millionen Euro. Erst vor wenigen Jahren wurde der Neubau des Klinikums fertig. Wegen gestiegener Patientenzahlen konnten aber die Frauenklinik und die Akutgeriatrie nicht in den Neubau umziehen. Der Umzug soll mit dem Anbau nachgeholt werden - voraussichtlich zum Jahresende 2024, so das Landratsamt.