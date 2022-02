Spatenstich des Solarparks für klimafreundliche Sonnenergie

per Mail teilen

Auf einer über sieben Hektar großen Fläche hat am Montag der Bau von 12.000 Fotovoltaikmodulen in Roigheim (Kreis Heilbronn) begonnen, wie die Ökoengergiegenossenschaft Green Planet Energie mitteilte. Diese Ökoengergiegenossenschaft wird die Anlage betreiben und die circa 6,8 Megawattstunden Strom abnehmen. Ziel sei es, 2.700 Haushalte pro Jahr mit Strom zu versorgen. Bereits ab Mai soll die neue Anlage grünen Strom liefern. Umrandet wird der Solarpark von sogenannten Blühstreifen, die Insekten und Vögeln zusätzlichen Lebensraum bieten sollen. Roigheims Bürgermeister Michael Grimm (parteilos) sieht in dem Solar-Projekt einen wichtigen Beitrag für die Energiewende.