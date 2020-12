Mit einem symbolischen Spatenstich hat am Freitag der Neubau eines Logistikzentrums am Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim begonnen. Das Zehn Millionen Euro teure Logistikzentrum soll unter anderem die Materialwirtschaft für medizinisches Material und Arzneimittel sowie verschiedene Labors beherbergen. Neben dem eigenen Haus beliefert das Caritas-Krankenhaus noch neun verschiedene Krankenhäuser und Rehakliniken in der Region mit Medikamenten und Verbrauchsmaterial. Der Neubau wird direkt an den unterirdischen Versorgungsgang des Krankenhauses angeschlossen. Ein Labor soll bereits im kommenden Sommer in Betrieb gehen, das gesamte Logistikzentrum soll bis Sommer 2023 fertiggestellt werden.