Fechtturnier um den Sparkassen-Cup in Künzelsau am Wochenende

Kinder, Jugendliche und Erwachsene greifen am Wochenende zu den Säbeln. Der FC Würth Künzelsau lädt zum Zuschauen ein.

Am Wochenende findet zum 20. Mal der Sparkassen-Cup des FC Würth Künzelsau statt. Der verantwortliche Organisator ist sehr zufrieden mit dem Turnier, da alles gut laufe und auch internationale Teilnehmende aus Tschechien und Italien dabei seien.

Am Sonntag sind ab 10 Uhr die Gruppen U11, U15 und die Erwachsenen dran. Auch am Samstag gab es schon die Wettkämpfe der Altersklassen U13, U17 und U9. Der Wettkampf findet in der Turnhalle der Freien Schule Anne-Sophie statt.

Der FC Würth Künzelsau wurde 1999 von Reinhold Würth und Fechtlegende Emil Beck ins Leben gerufen.