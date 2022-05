Enttäuschende Saison für Spargel-Bauern

In Heilbronn-Franken kämpfen viele Spargelbauern mit einer schlechten Saison, fand der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern in einer Umfrage von regionalen Landwirten heraus. Es gehe nicht um Qualität und Ertrag, beides sei gut. Auch in Heilbronn-Franken kaufen Verbraucher deutlich weniger heimischen Spargel als noch vergangenes Jahr. Zum einen liege das an den aktuellen Preissteigerungen, hieß es beispielsweise vom Spargel-Hof Murawski in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn). Zum anderen gingen die Kunden wieder mehr auswärts essen, da es die Pandemie-Lage zulasse. Der Verband merkte auch an, dass gerade im Handel Billig-Spargel aus dem Ausland eher gekauft werde, da die Kunden Inflationsangst hätten. Billig-billig gehe regional aber nicht, hieß es aus Neuenstadt, man müsse Kosten decken. Anderen Spargel-Erzeugern gehe es ebenso.