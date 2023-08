Kreissparkasse Heilbronn: Deutlicher Einbruch bei Wohnbaudarlehen

Hohe Zinsen machen das Sparen wieder attraktiv, beim Immobiliengeschäft bewirken sie jedoch genau das Gegenteil. Diese Halbjahresbilanz zieht die Kreissparkasse Heilbronn.

Gestiegene Finanzierungskosten, das geplante Heizungsgesetz und die Überlegungen rund um die Energieeffizienz bei Neu- und Altbauten verunsichern die Kunden offenbar zunehmend. Die Folge: bei der Kreissparkasse haben sich die Wohnbaudarlehen an Privathaushalte im ersten Halbjahr nahezu halbiert. So wurden Darlehen in Höhe von 213 Millionen Euro bewilligt, fast 46 Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

Rat zu längerfristigen Anlagen

Das größte Kreditinstitut der Region ist mit dem ersten Halbjahr dennoch zufrieden, die Bilanzsumme konnte auf rund 13,5 Milliarden Euro gesteigert werden. Weiter gut liefen der Wertpapierhandel, das Versicherungsgeschäft, vor allem im Bereich Altersvorsorge und das Bausparen. Durch die hohe Inflation sollten Sparer jetzt in längerfristige Anlagen mit höheren Renditen investieren, rät der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Heilbronn, Ralf Peter Beitner.

Zinsen treffen Baubranche und sozialen Wohnungsbau

Die deutlich gestiegenen Zinsen spüren auch die großen Wohnungsbauunternehmen. Die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, das größte Wohnungsbauunternehmen, auch für sozialen Wohnungsbau, in Heilbronn rechnet beispielsweise mit deutlich geringeren Investitionen in den kommenden Jahren auf Grund der gestiegenen Zinsen. als es noch zu Niedrigzinszeiten geplant worden wäre. In Gänze sei das Investitionsvolumen für die nächsten vier, fünf Jahre sicher 40 Millionen Euro geringer als es zu vorherigen Zinssätzen gewesen wäre, so Dominik Buchta, Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heilbronn.