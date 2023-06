per Mail teilen

In der ersten Qualifikationsrunde des 9. Heilbronner NECKARCUP haben sich am Sonntag sechs Spieler für das Hauptfeld qualifiziert.

Am Sonntag hat der 9. Heilbronner NECKARCUP mit der ersten Qualifikationsrunde gestartet. Auf drei Courts konnten sich am Sonntag insgesamt sechs Spieler für das Hauptfeld qualifizieren. Am Montag geht es ins Finale der Qualifikation, anschließend beginnt die erste Hauptrunde.

Deutlich mehr Zuschauer als erwartet

Mitveranstalter Tom Bucher freut sich über einen gelungenen Start. Er berichtet von einer guten Stimmung bei bestem Wetter. Am ersten Tag waren bereits deutlich mehr Zuschauer da als erwartet, sagte er.

"Schönes Wetter, tolle Spiele, enge Matches, tolle Leute, da ist alles bereit für ein tolles Turnier."

Tennis auf Weltklasse-Niveau

Heiß erwartet wurde unter anderem am Sonntag das Match zwischen Liam Gavrielides und dem an Nummer eins gesetzten Deutsch-Libanesen Benjamin Hassan. Gavrielides konnte dabei einen 6:3, 6:4 Sieg einfahren und zog damit in die zweite Qualifikationsrunde ein.

Auch Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) ließ sich die Qualifikationsrunde am Sonntag nicht entgehen.