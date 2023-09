Es ist Ende September und der kalendarische Herbst hat begonnen. Am Breitenauer See in Obersulm läuft die Badesaison aber immer noch. Viele nutzen die letzten warmen Tage.

Der Sommer ist vorbei und der kalendarische Herbst hat begonnen. Mit 24 Grad, blauem Himmel und purem Sonnenschein ist am Breitenauer See in Obersulm (Kreis Heilbronn) vom Herbst jedoch wenig zu spüren. Das Wetter ist für Ende September ungewöhnlich mild und zieht dadurch noch immer viele Besucherinnen und Besucher in das Naherholungsgebiet. SWR-Reporterin Christina Kast war am Breitenauer See unterwegs und hat die Stimmung zum Herbstanfang eingefangen: Das Wetter versprüht gute Laune Mit Fahrrädern, einer Picknickdecke und Spielkarten haben es sich dort einige Gruppen gemütlich gemacht. Bei etwa 20 Grad Wassertemperatur, wie ein Besucher schätzt, trauen sich auch manche noch ins Wasser, um ihre Strecke zu schwimmen. Die gute Stimmung ist nicht nur zu spüren, sondern auch zu sehen. Familien, Freunde und Rentner lassen es sich am Wasser richtig gut gehen. Sommerlicher Herbstanfang wurde nicht erwartet Die Besucherinnen und Besucher sind glücklich, dass sich der Herbst von einer goldenen Seite zeigt und sie die Sonnenstrahlen noch etwas länger genießen zu können. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr war es Ende September schon deutlich kühler. Laut Wettervorhersage bleiben auch die kommenden Tage in der Region weiterhin warm und sonnig.