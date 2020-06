per Mail teilen

Die Glaubensgemeinschaft "Deutsche Spätregenmission" mit Sitz in Beilstein (Kreis Heilbronn) ist zahlungsunfähig und hat Insolvenz angemeldet. Der vorläufige Insolvenzverwalter sagte dem SWR-Studio Heilbronn, er mache sich gerade ein Bild von der Situation. Dazu will er das Glaubenshaus in Beilstein zunächst besuchen. Die Spätregenmission liegt seit Jahren mit der deutschen Rentenversicherung im Rechtstreit um die Nachzahlung von Beiträgen ausgeschiedener Mitglieder.