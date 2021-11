Was Alexander Gerst seinem Kollegen Matthias Maurer rät

per Mail teilen

Der Künzelsauer Alexander Gerst ist als "Astro-Alex" bekannt geworden. Nun freut er sich über den Erfolg des deutschen Kollegen - und gibt Tipps für den Alltag in der Raumstation.

Der Start der SpaceX Rakete zur ISS dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | John Raoux

Der Start war ursprünglich für Ende Oktober geplant und musste mehrmals verschoben werden - unter anderem wegen schlechter Wetterbedingungen.

Nun hat es endlich geklappt: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer ist gemeinsam mit anderen Astronauten mit einem "Bilderbuch-Start" zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen - und damit zum zwölften Deutschen im All geworden.

Maurer wird ein halbes Jahr auf der ISS leben

Der Astronaut soll auf der Internationalen Raumstation (ISS) etwa ein halbes Jahr lang Experimente durchführen, geplant ist wohl auch ein Außeneinsatz.

Einer seiner Vorgänger auf der ISS war Alexander Gerst, der als "Astro-Alex" bekannt gewordene Astronaut aus Künzelsau (Hohenlohekreis).

Alexander Gerst im All im Jahr 2018 Pressestelle ESA

Am Donnerstag gratulierte Gerst im ARD-Morgenmagazin zum erfolgreichen Start seiner Kollegen - und gab Ratschläge zum Alltagsleben auf der ISS.

Alexander Gerst Zwei Weltall-Missionen zur ISS hat Astronaut Alexander Gerst mitgemacht. 2014 und 2018 flog er an Bord einer russischen Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation. 362 Tage, eine Stunde und 51 Minuten arbeitete der Künzelsauer im Weltraum – 400 Kilometer über der Erde. Damit ist er europäischer Rekordhalter. Gerst wurde 1976 in Künzelsau geboren und ist Geophysiker, Vulkanologe und Astronaut.

Rat von Gerst: Mit Kräften haushalten

Eine Herausforderung auf der Internationalen Raumstation sei es, mit den eigenen Kräften zu haushalten, sagte Gerst. Das Durchhalten über mehrere Monate sei wichtig.

Da sei es beispielsweise ratsam, nicht unbedingt nach Feierabend noch weitere Experimente zu machen. "Das ist gar nicht so einfach, wenn man in einem so aufregenden Labor wie der Raumstation ist", sagte Gerst.

Alexander Gerst 2016 mit Künzelsaus Bürgermeister Stefan Neumann (r) und einer Puppe, die seinen ISS-Anzug trägt SWR

Beim Start im Raumschiff wäre er selbst auch gerne dabei gewesen, sagte Gerst kürzlich der Deutschen Presseagentur. "Als Astronaut hat man natürlich immer auch so einen Wunsch, da mit dabei zu sein bei so einer Mission", so Gerst.

Wann er selbst möglicherweise wieder in den Weltraum fliege, könne er nicht sagen. "Das weiß man eigentlich nicht im Voraus." Er halte sich aber mit Training fit.

Alexander Gerst war bereits mehrfach im All

Alexander Gerst war als elfter Deutscher im All. Zwei Mal arbeitete er auf der Internationalen Raumstation ISS: in den Jahren 2014 und 2018. Gerst hatte zum Ende der zweiten Mission als erst zweiter Europäer das Kommando der Raumstation inne.