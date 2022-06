"Die Debatte über das soziale Pflichtjahr ist wichtig"

per Mail teilen

Können junge Erwachsene von einem Pflichtjahr profitieren oder werden sie ausgenutzt? Einer der größten Heimbetreiber in Baden-Württemberg hält den sozialen Dienst für gewinnbringend.

Die Diskussion um ein soziales Pflichtjahr wird nach dem Anstoß durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) wieder politisch und medial geführt - nicht zum ersten Mal. Während der weltweiten Corona-Pandemie, die nicht zuletzt das Pflegepersonal besonders schwer trifft, findet die Diskussion neue Ansatzpunkte.

Evangelische Heimstiftung sieht Vorteil der sozialen Pflichtdiensts

Junge Menschen würden in der Sozialbranche, in Behinderteneinrichtungen oder in der Pflege lernen, dass das Gemeinwohl nur durch einen Beitrag von jedem funktioniere, sagt Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung.

"Was uns die Pandemie gezeigt hat, ist, wie wichtig der soziale Zusammenhalt ist."

Der Betreiber von Heimen unter anderem in Heilbronn, Ilshofen und Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) sieht demnach auch einen Gewinn in einem sozialen Dienst für junge Erwachsene. Schneider begrüßt die Diskussion.

Ablehnung und Kritik aus Politik und Verbänden

Vom paritätischen Wohlfahrtsverband, Ver.di-Chef Frank Werneke oder auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (FPD) und anderen Stellen gab es ablehnende Äußerungen zum sozialen Pflichtdienst. Dabei werden Argumente wie die Einschränkung der persönlichen Entscheidungsfreiheit, der unnützen unmotivierten Pflichthelfer oder die Abwälzung staatlicher Aufgaben vorgebracht.