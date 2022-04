ver.di-Aktionstag für bessere Arbeitsbedingungen im Sozialbereich

Mitarbeitende der Diakonie und der Caritas in Heilbronn-Franken beteiligen sich am Mittwoch an einem Aktionstag für besser Arbeitsbedingungen im Sozialbereich. Zu dem Aktionstag aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di. Die Teilnehmenden wollen Solidarität mit ihren Kollegen im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen zeigen, die derzeit einen neuen Tarifvertrag aushandeln. Der Vertrag reiche weit über die Kommunen hinaus, da auch viele Beschäftigte bei kirchlichen und freien Trägern von Verbesserungen des Vertrags profitieren, so die Gewerkschaft. Teilnehmen wollen etwa Mitarbeitende der Samariterstiftung Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) und des Sonnenhofs in Schwäbisch Hall.