Enger Kontakt ins Erdbebengebiet: Betroffenheit ist groß

Nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien gibt es Tausende Todesopfer. Die Betroffenheit ist groß, auch bei der langjährigen Türkei-Korrespondentin Senada Sokollu.

Jahrelang hat SWR Reporterin Senada Sokollu für die Deutsche Welle als Korrespondentin in der Türkei gearbeitet. Sie war damals selbst oft in der Erdbebenregion und hat noch heute Kontakte zu Menschen, die dort leben. Am Montag hatte sie mit Betroffenen aus Hatay und in Antakya telefoniert. Eine von ihnen sitze derzeit im obersten Stock eines Wohnhauses fest, dessen untere zwei Stockwerke eingebrochen seien. Die Frau warte jetzt auf Rettungskräfte, die nicht durchkommen zur Ortschaft wegen aufgerissener und blockierter Straßen. Die Situation sei wirklich schlimm, so Senada Sokollu.

Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Rosi Düll berichtet sie unter anderem von Menschen, die derzeit in der Eiseskälte lieber auf der Straße schlafen als nach Hause zu gehen - aus Angst, ihre Häuser würden einstürzen.