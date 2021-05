Zum 100. Geburtstag der Widerstandskämpferin plant ihre Geburtsstadt Forchtenberg eine Reihe von Veranstaltungen. Unter anderem wird die neue Sophie Scholl-Briefmarke präsentiert.

Sophie Scholl – dieser Name steht wie kaum ein anderer für den Widerstand gegen das Naziregime. 21 Jahre war sie alt, als sie zusammen mit ihrem Bruder Hans ermordet wurde. Beide gehörten zur Widerstandsgruppe "Weiße Rose".

Heimatstadt erinnert an Leben von Sophie Scholl

Am 9. Mai wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Sie ist in Forchtenberg im Hohenlohekreis geboren, verbrachte dort ihre Kindheit – und in ihrem Geburtsort erinnert man in diesen Tagen ganz besonders an Sophie Scholl.

Rathaus Forchtenberg. Geburtshaus von Sophie Scholl. SWR Simon Bendel

Zwar können pandemiebedingt nicht alle Veranstaltungen stattfinden, dennoch sind Lesungen, Gottesdienste, Vorträge und Rundgänge auf den Spuren der Widerstandskämpferin geplant.

Neue Briefmarke und Ersttagsbrief wurden präsentiert und verkauft

Am Donnerstag wurde in Scholls Geburtshaus - dem heutigen Rathaus Forchtenbergs - die neue Sophie Scholl-Briefmarke und der Ersttagsbrief präsentiert: mit "Weißer Rose" und "Forchtenberg" gestempelt. Den ganzen Tag über hat das "Rollende deutsche Postamt" in Forchtenberg Station gemacht, um die neue 80 Cent Marke, den Ersttagsbrief und die Sammlermünze anzubieten.

Die Auflage der Ersttagsbriefe ist auf 1.000 Stück begrenzt und konnte nur vor Ort erworben werden. Die Sonderbriefmarke gibt es in den Filialen der Deutschen Post zu kaufen.

Kunstaktion mit Installation "Letztes Abendmahl"

Diese Kunstinstallation im Rathaus soll an das letzte Abendmahl erinnern, das Sophie Scholl und ihr Bruder Hans mit dem Gefängnisgeistlichen Karl Alt kurz vor ihrem gewaltsamen Tod auf dem Schafott aufnehmen konnten. Der "Altar" im Rathaus wird aus Weinkisten der Winzerei Fröscher gestaltet. Wein und Brot stehen auf einer 100 Jahre alten Abendmahlsdecke, die Leonardos Abendmahl zeigt. Zu sehen vom 8.-13. Mai während der Rathausöffnungszeiten.

Gottesdienste, Dichtungen und Grußworte

Die katholische und evangelische Kirchengemeinde planen Gottesdienste am 8. und 9. Mai in Forchtenberg. Am 9. Mai werden Grußworte an verschiedenen Stationen des Hans und Sophie Scholl-Pfades von Freunden der "Weißen Rose Denkarbeit" gelesen. Außerdem werden 100 Haikus - Lyrik-Wort-Dichtungen - an der Kirchenstiege, zwischen Rathaus und Michaelskirche zu lesen sein.

Hinweisschild des "Hans und Sophie Scholl-Pfads" im hohenlohischen Forchtenberg. dpa Bildfunk dpa / Franziska Kaufmann

Offizielle Online-Geburtstagsveranstaltung - Mit Grußwort des Ministerpräsidenten

Am 9. Mai, dem Geburtstag von Sophie Scholl gibt es eine offizielle Geburtstagsveranstaltung, die ab 17 Uhr online ist. Dazu wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Grußworte sprechen. Auch Forchtenbergs Bürgermeister Michael Foss, der Landrat des Hohenlohekreises Matthias Neth und Renate S. Deck von der Forchtenberger Gedenkstätte Weiße Rose werden dabei sein. Anschließend liest Autorin Maren Gottschalk aus der neuen Sophie Scholl-Biografie.

Auf den Spuren der Geschwister Scholl durch Forchtenberg

Seit 2004 ist im Stadttor "Würzburger Tor" die Gedenkstätte "Weiße Rose i-punkt" eingerichtet, sie wird von Renate S. Deck betreut. Außerdem gibt es in Forchtenberg einen Erinnerungspfad. Vorträge, Führungen für Gruppen, Schulen und für privat Interessierte werden angeboten oder auch Wanderführungen in der ganzen Umgebung.