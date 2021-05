Der Sonnenhof in Schwäbisch Hall und das Klinikum Diakoneo wollen Gespräche über einen Zusammenschluss führen. Der Sonnenhof mit rund 1.000 Mitarbeitern versorgt Menschen mit Unterstützungsbedarf und könnte von einer Partnerschaft profitieren, sagt Thomas Edelbluth, kaufmännischer Vorstand beim Sonnenhof. Ihr Ziel sei nicht, Mitarbeiterabbau zu betreiben, sondern im Gegenteil den Mitarbeitern auch hier für die Zukunft eine gute Basis zu bieten. Das Bestreben sei, in einem größeren Unternehmensverbund gut unter zu kommen und für Mitarbeitern an der Basis gute Bedingungen zu schaffen, so Edelbluth weiter.