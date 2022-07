per Mail teilen

Die Hitze der vergangenen Tage hat den Trauben in Heilbronn-Franken teilweise stark zugesetzt. Weingärtner berichten von regelrechten Verbrennungen.

Hohe Temperaturen und intensiver Sonnenschein haben zu Strahlungsschäden an Weintrauben in Heilbronn-Franken geführt. Dabei trocknen die Beeren vollständig aus und sterben ab, so der Winzer Konrad Schlör aus Wertheim-Reicholzheim (Main-Tauber-Kreis).

"Die Beeren werden verbrannt. Wie beim Menschen auf der Haut gibt es richtige Verbrennungen. Die Beeren sind dann innerhalb von zwei bis drei Tagen komplett eingetrocknet."

Der Schaden sei riesig, so Schlör: "Oft kann man das nicht beziffern und auch nichts dagegen tun." Auch beim Weingut Benz in Beckstein (Main-Tauber-Kreis) sind die Hitzeschäden an Trauben deutlich sichtbar.