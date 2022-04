Sonderzug zum Bundesligaspiel

per Mail teilen

Die AVG setzt für die Hin- und Rückfahrt zum Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag in Sinsheim zwischen Heilbronn und Sinsheim je einen Sonderzug ein. Die Eintrittskarte kann auf der Strecke als Fahrschein benutzt werden. Aufgrund von Weichenarbeiten werden die S-Bahnen (S5) zwischen Eppingen (Kreis Heilbronn) und Sinsheim nach Informationen des Verkehrsverbunds HNV durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Die Fahrzeiten weichen von den S-Bahn-Fahrplänen ab. Zum Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Greuther Fürth verkehren demnach zusätzlich zum stündlichen Schienenersatzverkehr-Angebot zwei Direktbusse zwischen Eppingen und Sinsheim Museum/Arena zur An- und Abreise der Fans.