"Rom lebt!" heißt die interaktive Ausstellung, die besonders anschaulich Alltagsszenen aus der römischen Zeit präsentiert.

Im Residenzschloss Mergentheim ist die Sonderausstellung "Rom lebt!" zu sehen. Diese interaktive Ausstellung zeigt großformatige Bilder römischer Alltagsszenen mit 3D-Effekt. Besucher können Fotos machen und sich dabei selber in die historischen Szenen integrieren.

Dauer 1:05 min Altes Rom Altes Rom

"Die Römer haben eine riesen Strahlkraft. Hier sind wir jetzt zwar im alten germanischen Urland, aber bei den germanischen Fundstellen hier im Taubertal gab es immer römische Funde, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit der Geschichte der Römer hier in der Region zu befassen." Maike Trentin-Meyer vom Residenzschloss Mergentheim

Römer treffen auf Neuzeit

Die Ausstellung im Residenzschloss in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) spielt ganz bewusst mit der Entwicklung und dem Fortschritt. Das Smartphone ist in der Ausstellung nicht nur Begleiter, sondern fest eingeplant, so hat der Ausstellungstitel den Zusatz "Mit dem Handy in die Römerzeit". Dadurch wird der Spagat geschaffen, mit einer modernen Technik die historischen Momente aus der Römerzeit festzuhalten und der Besucher ist immer wieder interaktiv beschäftigt.