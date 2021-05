per Mail teilen

Was lange währt wird gut, heißt es so schön, und manchmal lohnt sich das Warten absolut: in diesem Fall auf Micky Maus & Donald Duck im Residenzschloss Mergentheim. Deren Zeichner stehen dort im Mittelpunkt der Sonderausstellung. SWR Moderator Mathias Grimm hat mit Kuratorin Maike Trentin-Meyer gesprochen. Die Ausstellung ist jeden Tag, außer Montag und Dienstag, immer von 10:30 bis 17 Uhr zu sehen.