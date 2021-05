Im Residenzschloss Mergentheim öffnet am Samstag die Sonderausstellung "Micky Maus & Donald Duck". Im Mittelpunkt stehen die drei Zeichner, die das Bild der Disney-Figuren bis heute prägten.

Hinter den Klassikern der Disney-Welt von Micky und Donald standen gleich drei Künstler, die über Jahrzehnte die Figuren und ihre Geschichten schufen: Carl Barks, Floyd Gottfredson und Al Taliaferro. Ihnen widmet sich die aktuelle Ausstellung. Zu sehen sind rund 250 Stücke aus der Privatsammlung Reichelt und Brockmann.

"Für mich waren Micky und Donald gute Freunde in meiner Kindheit und ich freue mich sehr, sie wieder zu sehen und ich denke, das werden alle anderen auch tun. Das ist eine Ausstellung für die ganze Familie, hier haben alle Spaß."

Bilderwelten über Generationen

"Es gibt nur wenige Bereiche, in denen künstlerische Kreativität zugleich so ernsthaft und so populär wirksam ist, nah an den Menschen und die Generationen übergreifend wie in den Bildern, die uns die Comics mit Micky und Donald liefern", erklärt Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

"Es ist ein tolles Erlebnis, dass wir nun – wenn auch mit Corona-Einschränkungen – mit dieser Ausstellung einen Blick auch in die Werkstatt bekommen und die Künstler sehen, die hinter den vertrauten Figuren stehen."

Die Künstler hinter dem berühmten Firmennamen Disney

Lange galt die Comicwelt von Micky und Donald als eigenhändiges Werk von Walt Disney, der dem heutigen Medienkonzern den Namen gab. Die wahre Identität der Künstler hinter den Figuren wurde erst Jahre nach dem Tod von Disney bekannt.

Was an den Zeichentischen der Comic-Zeichner Carl Barks, Floyd Gottfredson und Al Taliaferro entstand, wurde bis 1966 durchweg mit "Walt Disney" signiert. Aber selbst dieser Schriftzug stammte von Floyd Gottfredson.

Die Anfänge liegen in den frühen 1930er-Jahren; Barks, Gottfredson und Taliaferro entwickelten und prägten das Genre der Comics im Disney-Konzern ganz entscheidend. Weit über die Trickfilme hinaus wurden die Figuren und Motive der Bildergeschichten zum wirtschaftlich erfolgreichen Lizenz-Produkt des Unternehmens.

Die Ausstellung im Residenzschloss Mergentheim

In der Ausstellung in Bad Mergentheim zeigen ganze historische Zeitungsseiten und Comic-Tagesstreifen, wofür das Medium eigentlich erfunden wurde. Den Schaffensprozess machen Vorzeichnungen sichtbar, Trickfilmzeichnungen, Zeichnungen aus Storyboards oder ein Aquarell. Dazu kommen einzelne Cartoons, Modelsheets, Kinderbücher und Serigraphien von Donald Duck und Micky Maus.

Zu den Exponaten gehören auch zeitgenössische Fotos und ein Arbeitsvertrag, Briefe, Scribbles und Hefte, Gemälde und Skizzenbücher, einzelne Comicheft-Seiten und Coverentwürfe. Ebenfalls zu sehen: ein Arbeitskittel des Zeichners Carl Barks.

Eröffnung an Corona-Bedingungen angepasst

Wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie konnte die Ausstellung im Residenzschloss Mergentheim im März noch nicht zugänglich gemacht werden. Ab dem 22. Mai. finden Führungen statt, sobald es die Corona-Situation erlaubt: Das geplante Begleitprogramm wird entsprechend der Corona-Verordnung durchgeführt. Die einzelnen Veranstaltungen werden jeweils auf der Internetseite angekündigt.

Die Ausstellung ist Mittwoch bis Sonntag sowie Feiertags von 10:30 bis 17 Uhr geöffnet.