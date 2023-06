"SommerZonen" sorgen in Heilbronn für Abkühlung

In der Heilbronner Innenstadt wird neben der Turmstraße nun auch die Lohtorstraße zur "SommerZone". An heißen Tagen sollen die Bereiche unter anderem für Abkühlung sorgen.

2022 wurde die Turmstraße in Heilbronn zum ersten Mal in den Sommermonaten zu einer temporären Fußgängerzone mit mobilem Grün, Sitzelementen und Leselounge. In diesem Jahr gibt es nun eine erweiterte Neuauflage: So wird in der nördlichen Innenstadt auch ein Teilabschnitt der Lohtorstraße zur "SommerZone" umgebaut.

Nebelanlage bringt kühles Nass

Das Konzept sieht vor, dass bis Ende September mobile Installationen die Sülmerstraße mit der Lohtorstraße sowie dem Marktplatz verknüpfen und begrünen. Essen, Genießen und Spielen sind die Themenfelder, die in der Lohtorstraße im Mittelpunkt stehen, sagte Nicola Kraut vom Grünflächenamt Heilbronn dem SWR.

"Mit den SommerZonen bringen wir ja auch ein ganzes Stück weit mehr Grün in die Städte rein."

Außerdem wird es eine Nebelanlage geben, erzählt Kraut, die vor allem an sehr heißen Sommertagen eine echte Abkühlung bringe.

Ausstellung zum Thema "greencity" geplant

Mit grünen Wänden, Pflanzen und Sitzgelegenheiten soll in der "SommerZone" Lohtorstraße eine höhere Aufenthaltsqualität entstehen. Außerdem wird es dort eine Ausstellung zum Thema "Vertikale Begrünung" geben. Vertikale Grünflächen sorgen für Kühlung, Rückhaltung von Regenwasser und mehr Biodiversität.

Darüber hinaus wird es regelmäßige Mitmach- und Tanzveranstaltungen geben, wie Thai Chi, Chi Gong und auch Line Dance soll das Aktionsangebot ergänzen. Jeder, der eine gute Idee hat, und die Fläche beispielsweise für einen Tanzworkshop nutzen möchte, kann sich per E-Mail bei der Stadt melden.

Erweitertes Sitzangebot der ansässigen Gastronomen

Die Gastronomen laden mit einem erweiterten Sitzangebot und Veranstaltungen zum Verweilen ein. Der Bereich ist dann allerdings für Autofahrer gesperrt, heißt es. Für Besucher der Innenstadt, auch der Arztpraxen, stünden nahe gelegene Parkplätze sowie die umliegenden Parkhäuser zur Verfügung, heißt es.

Einige Händler noch skeptisch

Anwohnerinnen und Anwohner sowie Händlerinnen und Händler wurden Anfang März bei einem Informationsabend in die Pläne eingebunden. Die Meinungen der Einzelhändler und Restaurantbesitzer sind nach einer ersten Einschätzung allerdings geteilt. Wie sich die "SommerZone" auf die Innenstadt auswirkt, das werde sich in den nächsten Monaten zeigen, heißt es weiter.