In der Heilbronner Innenstadt werden auch in diesem Jahr wieder sogenannte "SommerZonen" eingerichtet. Sie sollen an heißen Tagen Schatten spenden.

Noch ist ungewiss, ob uns wieder ein Hitzesommer wie im vergangenen Jahr bevorsteht. An warmen Tagen sucht man in den Betonwüsten der Innenstädte meist vergeblich nach Abkühlung und auch schattige Plätze sind selten. In der Heilbronner Innenstadt soll es dafür in diesem Sommer wieder Abhilfe geben: Ab Mitte Mai wird es sogenannte "SommerZonen" geben, wie schon 2022.

Schattige Plätze in Turm- und Lohtorstraße

Für einen heißen Sommer wappnet sich die Heilbronner Innenstadt ab dem 12. Mai bis Ende September mit "SommerZonen" in der Turm- und Lohtorstraße, die für Abkühlung sorgen sollen. Dafür werden, wie im vergangenen Jahr, die Straßen autofrei und mit mobilem Grün, Sitzelementen und einer Leselounge umgestaltet. In der Lohtorstraße sollen die Themen Essen, Genießen und Spielen im Mittelpunkt stehen.

Zudem soll der Rathausinnenhof zu einer "grünen Insel der Ruhe und Erholung" werden, heißt es von der Stadt. Durch die "SommerZonen" solle es eine höhere Aufenthaltsqualität und mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geben und der Autoverkehr in der Stadt reduziert werden. So entstehe zusätzlicher Platz für Austausch und Begegnung. Die "SommerZonen" sollen die Straßen in einen "attraktiven Erlebnisraum" verwandeln, sagte Baubürgermeister Andreas Ringle dem SWR.

Veranstaltungen in den "SommerZonen"

Es sind außerdem verschiedene Aktionen und Präsentationen geplant, unter anderem von der Stadtbibliothek und der städtischen Musikschule Heilbronn. Vom 1. bis 4. Juni findet das Lesefestival "StadtLesen" unter freiem Himmel statt sowie am 29. Juli das Straßenkunstfestival "KulturSamstag". Zudem stehen in den "SommerZonen" auch Klaviere bereit, um spontan zu musizieren.