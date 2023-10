per Mail teilen

Die "Sommerzone" in der Lohtorstraße in der Heilbronner Innenstadt soll auch weiterhin eine Fußgängerzone bleiben. Das hat die Stadt nach Auswertung einer Umfrage beschlossen.

Sie wird und wurde in Heilbronn heiß diskutiert: die "Sommerzone" in der Lohtorstraße. Jetzt hat die Stadt Heilbronn bekannt gegeben, dass sie weiterhin als Fußgängerzone erhalten bleibt. Zu der Entscheidung hat eine Umfrage geführt, die die Stadt online durchführte. Auch mit Händlern vor Ort wurde gesprochen, so die Stadt.

Die "Sommerzone" mit Ruheinseln und viel Grün in der Lohtorstraße, die im Sommer zur Abkühlung dienen sollte, wird nur teilweise zurückgebaut. Das teilt die Stadt Heilbronn mit. Flächen für die Außengastronomie bleiben erhalten, ebenso verschiedene Holzdecks, die für Veranstaltungen genutzt werden sollen. Um die nachhaltige Mobilität zu fördern, richtet die Stadt zusätzliche Stellplätze für Fahrräder und E-Scooter ein. Ein paar Parkplätze wird es noch für städtische Dienstfahrzeuge geben.

Mehrheit befürwortet Fußgängerzone

Die Stadt begründet ihre Entscheidung mit einer Umfrage, bei der eine große Mehrheit der Heilbronnerinnen und Heilbronner eine "Sommerzonen"-ähnliche Nutzung befürwortet habe. Gespräche gab es auch mit angrenzenden Händlerinnen und Händlern. Die "Sommerzone" beim K3 in der Turmstraße hingegen ist komplett zurückgebaut und wieder für den Autoverkehr freigegeben.