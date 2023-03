Straßenmusik und Ballonkünstler in der Heilbronner Innenstadt

Voller Spielplatz am Hafenmarkt, Schlangen an den Eisdielen - und in der Luft liegt Musik in der Heilbronner Innenstadt. Eine politische Kundgebung lockte rund 50 Menschen an.

Die Heilbronner Innenstadt war am Samstag dank des guten Wetters gut gefüllt. Mehrere unabhängige Aktionen erreichten die Menschen. Auf dem Kiliansplatz zeigte Clown Helmut Ehmann, was er kann und bastelte Ballontiere. Freudige Kinder waren damit garantiert und wem das Spielzeug kurz darauf schon wieder kaputt ging, der bekam auch noch ein neues. Darya Avdyeyeva fand die Aktion toll für ihren dreijährigen Finn, denn er kenne die Welt fast nur unter engen Pandemiebedingungen. SWR Reporterin Alice Robra fasst die Stimmung zusammen: SWR Straßenmusiker wie Jan und Jo spielten auf dem Kontrabass und Saxofon fröhliche Jazzstücke und sammelten freudigen Applaus. Auch der Berliner Trommelkünstler Abdoulaye Faye machte sommerliche Stimmung. Zu senegalesischen Trommelschlägen und seiner entspannten Art zu singen, warfen dem Musiker einige Kinder und Jugendliche Geld in die bereitgelegte Tasche. SWR Abdoulaye Faye trommelt spontan und reagiert auf die vielen für ihn bekannten Gesichter. SWR Tag für politische Gefangene lockte nur wenige an Am Nachmittag hielten außerdem mehrere politische Gruppierungen eine gemeinsame Kundgebung auf dem Kiliansplatz ab. Sie machten damit auf die weltweit inhaftierten Menschen aufmerksam und bezogen sich dabei auch die zuletzt in Heilbronn verurteilten Demonstranten der "Letzten Generation". Gülistan Ates vom Kurdischen Zentrum Heilbronn leitete die Redebeiträge an. Weitere Unterstützer waren Parents for Future, Mitglieder der Letzten Generation vor den Kipppunkten, die Partei die Linke und weitere. Ali Hamadi war als einziger Iraner vor Ort, wie er sagte, und er setze sich für die Frauenrevolution im Iran ein. Von den Passanten reagierten jedoch nur wenige Menschen auf die Kundgebung. Teilnehmende der Kundgebung bei einer Schweigeminute. SWR