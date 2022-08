Sommerschule Künzelsau: Von Corona-Folgen keine Spur

Seit Montag findet in Künzelsau (Hohenlohekreis) unter dem Motto "Künzelsauer FerienSpaß" die Sommerschule statt. Von Corona-Folgen bei den Kindern ist nichts zu spüren.

Erstmals legt die Stadt Künzelsau die Sommerschule in diesem Jahr mit anderen Ferienbetreuungen, wie dem Kinderferienprogramm und den Ferienangeboten des Jugendreferats, zusammen. Das Angebot richtet sich an Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse, aber auch an Teenager bis 14 Jahren. Drei Wochen lang gibt es Spiel, Spaß, aber auch etwas zu Lernen.

Zusätzliche Entlastung für die Eltern

Die Zusammenlegung der Ferienprogramme mit der Sommerschule schafft außerdem eine weitere Entlastung für die Eltern. So sei eine ganztägige Entlastung möglich, nicht nur von 8 bis 12 Uhr. Die Kinder sind "von morgens bis abends" versorgt, natürlich auch mit Ganztagsverpflegung.

"Wir möchten, dass die Kinder glückliche Ferien verbringen und die Eltern entlastet sind."

Die Angebote reichen dabei von Sport, über Wandertouren, Verkehrssicherheit mit der Polizei bis hin zu Angeboten von Partnern, beispielsweise der Bank. Am Dienstagmittag ging es beispielsweise für die kleinen Abenteurer noch auf die Suche nach einem Piraten in Künzelsau, denn das diesjährige Thema sind Piraten. Aber natürlich wird in der Sommerschule, wie es der Name schon vermuten lässt, auch neues Wissen vermittelt - beispielsweise Fremdsprachen.

In der Somemrschule Künzelsau (Hohenlohekreis) wird nicht nur gelernt, auch Spiel & Spaß gehören zum alltäglichen programm. SWR

Wichtiger Ausgleich nach langen Lockdowns

Dass das Angebot nach der Corona-Pandemie wichtig für die Kinder ist, das spürt man auch bei den Anmeldezahlen. Bis zum letzten Tag ist das Angebot ausgebucht, berichtet Julia Knobel, die stellvertretende Hauptamtsleiterin der Stadt Künzelsau und damit zuständig für den diesjährigen "FerienSpaß". Das bedeutet, dass über 40 Kinder pro Woche teilnehmen.

Knobel berichtet von Erfahrungen aus den Lockdown-Zeiten. Da seien zusätzliche Sozialarbeiter eingesetzt worden, um die Kinder "bei dem ganzen Home-Office und Home-Schooling auch zuhause abzuholen".

Für das kommende Schuljahr ist sie optimistischer. Sie erwartet nicht, dass es noch einmal zu großflächigen Schließungen von Schulen kommen werde. In Künzelsau sei man gewappnet, sagt sie und glaubt, man habe inzwischen einen ganz guten Weg gefunden, mit Corona zu leben. Außerdem sei geplant, auch für andere Ferien mehr Betreuungsangebote zu realisieren.

Zauberer "Manolo" alias Manfred Stark bringt den Kindern in der Sommerschule Künzelsau (Hohenlohekreis) unter anderem Kartentricks bei. SWR

Von Corona-Folgen keine Spur

"Ich freue mich, dass die Kinder jetzt wieder mehr soziale Kontakte haben, die sie in Corona-Zeiten vielleicht nicht hatten."

Die Sommerschule gehört in Künzelsau zum Angebot der Ganztagesbetreuung der Georg-Wagner-Schule. Die Leiterin dieses Angebots ist Barbara Schütz. Von Corona-Folgen bei den Kindern spüre sie gar nichts. Sie glaubt, es sei einfach nur wichtig, dass die Kinder in den Ferien etwas geboten bekommen "Und was das dann genau ist, ist den Kindern eigentlich fast egal". Die seien einfach nur "superfroh", Zeit miteinander verbringen zu können.