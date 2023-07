Nach dem ersten Sommerklang-Festival auf dem Gaffenberg in Heilbronn ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz. Ob es erneut stattfinden wird, soll jetzt entschieden werden.

Das erste Sommerklang-Festival auf dem Gaffenberg in Heilbronn ist am Sonntag zu Ende gegangen. Mit rund 2.400 Besucherinnen und Besuchern zieht die Stadt Heilbronn als Veranstalter eine positive Bilanz. Ein Ziel war es den Gaffenberg wieder zu beleben.

Von Poetry Slam über Pop bis hin zu Klassik

Beide Tage seien ausverkauft gewesen, berichten die Heilbronner Kultur-Bürgermeisterin Agnes Christner (SPD) und Mitveranstalter und erster Vorsitzender des Gaffenberg Fördervereins Florian Barsch. Demnach sehen die Veranstalter die Premiere des Festivals als vollen Erfolg.

"Es ist noch besser als ich es mir vorgestellt habe."

Auch die kurze Unterbrechung am Samstagabend während des Gewitters habe sich nicht negativ auf die Stimmung und die Besucherzahlen ausgewirkt. Die Highlights waren unter anderem das Württembergische Kammerorchester (WKO) Heilbronn am Samstag und die SWR Big Band am Sonntag, ansonsten war ein Mix aus Jazz, Soul, Klassik und Pop geboten. Außerdem stand auch an beiden Tagen ein Poetry Slam auf dem Programm.

"Der Gaffenberg und Musik, die gehören unzertrennlich zueinander."

Nachdem 2015 das letzte Gaffenberg-Festival stattgefunden hatte, wollte die Stadt mit dem neuen Sommerklang-Festival auch das alte "Gaffenberg-Feeling" wieder erwecken. Die Stadt will nach einer genauen Analyse der ersten Ausgabe des neuen Festivals darüber entscheiden, ob das Sommerklang-Festival auch künftig wieder stattfinden wird.

Veranstalter des Festivals Sommerklang waren die Stadt Heilbronn in Kooperation mit dem Verein Heilbronner Kulturtage und dem Förderverein der Gaffenberg Kinderfreizeiten.