In Bad Mergentheim findet in diesem Jahr wieder das Sommerfestival Literatur im Schloss statt. Bekannte Namen sind in der Stadt.

Zu Literatur im Schloss kommen in diesem Jahr auch die aus Film und Fernsehen bekannten Hannelore Hoger und Katja Riemann. Mitorganisiert wird das Festival von Beatrice Faßbender sie war im Gespräch mit Thorsten Weik. Die Veranstaltungen sind am Donnerstag 26.8.21 mit Katja Riemann, am Freitag 27.8.21 um 20 Uhr mit Sharon Dodua Otoo und am Samstag 28.8.21 um 20 Uhr mit Elisabeth Edl und Hannelore Hoger.