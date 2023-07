Sommerferien: Kinder freuen sich auf Verwandte und Meer

Heiß ersehnt - endlich da: die Sommerferien. Kinder an der Grünewaldschule in Heilbronn-Böckingen erzählen von ihren Plänen, wie Verwandte besuchen, baden, entspannen.

Am Donnerstag beginnen in Baden-Württemberg die Schulferien. Auch an der Grünewald-Grundschule in Heilbronn-Böckingen ist die Vorfreude groß.

Nik hat jetzt die zweite Klasse hinter sich und findet es manchmal ganz schön anstrengend, erzählt er.

"Ich freue mich auf die Ferien, weil ich dann einfach mal Pause machen kann."

Verwandte, baden und Meer

Mina Elif freut sich aufs Baden in der Türkei. Dort will sie auch ihre Großeltern besuchen. Viertklässler Achmed fliegt ebenfalls Verwandte besuchen, ins Heimatland der Großeltern. Sie wohnen in Marokko.

Giulia denkt etwas wehmütig an den Sommer im vergangenen Jahr zurück, als sie am Strand von Rumänien badete. Dieses Jahr gehe das nicht - denn ihre Eltern haben noch ein kleines Baby bekommen, erzählt sie. Doch die Eltern hätten auch hier schon Ideen, was sie unternehmen könnten.

Ab 10. September geht es weiter

Hajwa ist in der vierten Klasse und blickt schon auf das neue Schuljahr. Denn dann kommt sie in die fünfte Klasse - und darauf freut sie sich vor allem. Auf die Ferien schaut sie mit gemischten Gefühlen: Dann sieht sie ihre Freunde nicht mehr und das sei schon ein bisschen schade.