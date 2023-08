Am Samstag und Sonntag sind im Kreis Heilbronn kühlere Temperaturen und leichte Regenschauer vorhergesagt. Ist der Sommer damit vorbei? Nein!

Wechselhaftes Wetter mit sinkenden Temperaturen und leichtem Regen erwartet den Kreis Heilbronn, so Meteorologe Gernot Schütz. Anfang der kommenden Woche werde es auch noch eher kühl. Dennoch ist sich Gernot Schütz sicher, dass der Sommer noch nicht vorbei ist.

Laut Schütz bringe der September nochmals stabile Wetterlagen, bei denen Temperaturen von 25 bis 30 Grad möglich sind.

Wasser für die Pflanzen

Die nassen Phasen in diesem Sommer seien nur bedingt für die Pflanzen hilfreich, so Gernot Schütz. Das Wasser sei durch die trockenen Böden nur oberflächlich in die Erde gelangt und habe somit nur für kurze Zeit den Pflanzen geholfen. Dennoch mache den Pflanzen trotz ausreichender Feuchtigkeit die Hitze zu schaffen und schade ihnen in der Entwicklung. Die kühleren und regnerischen Tage am Wochenende seien jetzt für die Erholung der Pflanzen und Bäume wichtig.

Heilbronner atmen auf

In einer nicht repräsentativen Umfrage des SWR Heilbronn, freuten sich viele auf ein kühleres Wochenende. Die heißen Tage waren für viele Menschen bei der Arbeit oder auch beim Sport anstrengend, wer hingegen im Urlaub ist, konnte die heißen Temperaturen eher genießen.