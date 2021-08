per Mail teilen

Die Solymar Therme in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) hat seit Donnerstag nach monatelanger coronabedingter Schließung wieder geöffnet. Besucher werden gebeten, Tickets im Vorfeld online zu reservieren. Betriebsleiter Peter Zimmermann sagte dem SWR kurz vor der Eröffnung, dass die Vorfreude groß sei. Es sei natürlich auch etwas Nervosität dabei, da man sich natürlich die Fragen stelle, ob denn klappen und rund laufen werde. Es wurden Tests in allen Bereichen durchgeführt, die gut gelaufen seien und nun freuen sie sich nur darauf, endlich Türen öffnen zu können und die ersten Gäste begrüßen zu dürfen, so Zimmermann weiter.