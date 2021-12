Solidarität nach AfD-Demo vor Kliniken im Main-Tauber-Kreis

Vor Krankenhäusern im Main-Tauber-Kreis sind Schoko-Nikoläuse an die Mitarbeitenden übergeben worden. Die Aktion richtet sich gegen eine AfD-Demonstration, die vor dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim stattgefunden hatte.

In Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim (Main-Tauber-Kreis) haben am Montag mehrere Menschen von verschiedenen Parteien und Organisationen vor den Krankenhäusern Schokoladen-Nikoläuse an die Mitarbeiter verteilt. Die Solidaritätsaktion sei ein Zeichen der Anerkennung, was diese Menschen in der Pandemie leisten, so der Organisator Thomas Tuschhoff.

Übergabe der Schokoladen-Nikoläuse an das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim. Netzwerk gegen Rechts Main Tauber

Rund 250 Demonstranten gegen Impfpolitik

Auslöser der Aktion war eine AfD-Demonstration am vergangenen Sonntag: Laut Polizei marschierten rund 250 Demonstranten vor dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim auf und protestierten gegen die Corona-Impfpolitik.

Unter dem Motto "Stoppt den Impfzwang" wurde dort öffentlich zur Impfverweigerung aufgerufen. Die Polizei löste die Versammlung nach einiger Zeit wieder auf.

Schlag ins Gesicht für Beschäftigte

Der Regionalleiter der Barmherzige Brüder Trier-Gruppe (BBT-Gruppe), Thomas Wigant, berichtet von der großen Empörung bei den Krankenhaus-Mitarbeitenden, die die Demonstration ausgelöst habe.

"Für die Mitarbeitenden ist es ein unglaublicher Schlag ins Gesicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie seit Wochen und Monaten weit über das geforderte Maß hinaus im Kampf um Leben und Tod zur Verfügung stehen."

Breite Unterstützung der Aktion

Umso größer sei die Freude über die breite Unterstützung der Solidaritätsaktion. Tuschhoff ist überwältigt vom Zuspruch, den die Schoko-Nikolaus-Aktion innerhalb kürzester Zeit bekommen hat. Fast 2.000 Euro Spenden von unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, Parteien und Organisationen seien zusammengekommen, sagte er dem SWR Studio Heilbronn.

"Die große Mehrheit der Bevölkerung steht ganz klar hinter der Corona-Politik und hinter den Menschen, die jeden Tag aufopferungsvoll ihre Arbeit machen."

Die Demonstration der AfD hätte "ein breites gesellschaftliches Bündnis von demokratischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen" zu dieser Nikolaus-Aktion bewegt, so Tuschhoff. Die Stimmen der AfD seien eine kleine, aber laute Minderheit. Man wolle sich bei den Mitarbeitenden in den Krankenhäusern für ihren Einsatz gegen Corona bedanken.