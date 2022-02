Kundgebung für Solidarität in der Pandemie

Auf dem Kiliansplatz in Heilbronn findet am Nachmittag eine Kundgebung für mehr Solidarität in der Pandemie statt. Die Veranstalter rechnen mit der größten Veranstaltung dieser Art in Heilbronn-Franken. Man verstehe sich nicht als direkte "Gegendemonstration" der so genannten Montagspaziergänge, kritisiere aber deren Handeln, sagte Organisator Roland Schweizer dem SWR: "Es macht mich zunehmend wütend, wenn es Menschen gibt, die das zunehmend verharmlosen (...). Das hat mich ganz persönlich motiviert, diese Kundgebung zu organisieren. Die zeigt, dass (...) es eine schweigende Mehrheit gibt, die diese Maßnahmen unterstützt, die auch das Impfen als wichtigsten Weg aus der Pandemie ansieht."