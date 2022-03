Solidaritätskundgebung auf dem Heilbronner Kiliansplatz

per Mail teilen

Auf dem Heilbronner Kiliansplatz haben sich am Freitagabend Hunderte Menschen solidarisch mit den Menschen in der Ukraine gezeigt.

Zu der Kundgebung auf dem zentralen Kiliansplatz in Heilbronn haben Gewerkschaften, Vereine und Parteien aufgerufen. Mehrere Hundert Menschen sind zu der Solidaritätsaktion für die Menschen in der Ukraine gekommen.

Kundgebung auf dem Heilbronner Kiliansplatz SWR SWR

Gegen den Krieg in der Ukraine

Zahlreiche Rednerinnen und Redner haben auf der "Kundgebung für Frieden und Solidarität" gesprochen und den Krieg in der Ukraine verurteilt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund Heilbronn hat die Aktion zusammen mit verschiedenen Parteien und Vereinen angekündigt. In der Ankündigung heißt es unter anderem: "Krieg darf niemals Mittel sein, um Macht- oder Sicherheitsinteressen durchzusetzen. Die Unterzeichner verurteilen deshalb die Russische Invasion in die Ukraine auf das Schärfste".

Kundgebung auf dem Heilbronner Kiliansplatz SWR SWR

"Das ich einfach andere Leute um mich habe, die genauso empfinden."

Auf Fahnen und Bannern waren Anti-Kriegs-Parolen zu lesen. Putin solle den Krieg stoppen. In Gesprächen haben mehrere Teilnehmer berichtet, dass sie noch nicht richtig fassen können, was in der Ukraine momentan passiert und auch von Wut ist die Rede. Teilweise waren Menschen auch enttäuscht, dass der Kiliansplatz nicht komplett mit Menschen gefüllt war. Gegen 18.15 Uhr waren zwischen 500 und 1.000 Menschen auf dem Kiliansplatz (Abschätzung des Reporters).