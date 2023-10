Öhringer Schüler: Mitgefühl für israelische Austauschpartner

Viele Schüler am Hohenlohe Gymnasium Öhringen haben Austauschpartner in Israel - einen eigenen Besuch mussten sie absagen. Nun wollen sie zumindest ihr Mitgefühl zeigen.

Mit einem Foto zeigen die Schülerinnen und Schüler des Hohenlohe Gymnasiums in Öhringen (Hohenlohekreis), wie sie mit ihren Partnerschülern in Israel trauern. "We are with you", also zu deutsch "wir stehen an eurer Seite", haben sie auf Plakate geschrieben und die Israelflagge gehisst. 18 von ihnen wären eigentlich seit dem 14. Oktober in Israel zum Schüleraustausch, der kurzfristig abgesagt wurde. In einem Seminar zum Thema beschäftigen sie sich mit den Konfliktursachen, planen einen Brief des Mitgefühls und Gastgeschenke zuzuschicken.

Die Anzahl an Opfern auf beiden Seiten, wenn man sieht wie viele Menschen da getötet wurden - das ist einfach schrecklich.

Kontakt übers Smartphone zu Schülern in Israel

Die Partnerschule liegt in Ra’anana, etwa 40 Minuten nördlich von der israelischen Hauptstadt. Viele der Öhringer Schüler zeigen sich betroffen von der Gewalt vor Ort. Johanna Mödinger ist in der 13. Klasse und hatte sich sehr auf ihren Austausch gefreut, um endlich ihre Austauschpartnerin wiederzusehen. Nun bleibt ihr der Kontakt übers Smartphone: "Es macht ihr natürlich sehr viele Sorgen, aber an sich geht es ihr und ihrer Familie gut. Das macht auch mich sehr froh."

Die Schüler diskutieren auch immer wieder privat über den Konflikt oder was ihnen auf Social Media begegnet. Dabei beachten sie oft beide Seiten. Ihr Mitgefühl soll aber den Schülern in Israel gelten, politisch wollen sie sich nicht äußern.

Krieg auch Thema im Seminarkurs

In einem Seminarkurs wird das Thema auch behandelt und besprochen, so der Schulleiter Frank Schuhmacher. Außerdem gebe es vom Land eine Handreichung und Empfehlungen wie man mit dem Thema "Krieg in Israel" und möglichen Konflikten in der Schülerschaft umgehen solle. Solche Konflikte habe es an seiner Schule bisher allerdings nicht gegeben, sagt Schuhmacher.

Lehrerin Kerstin Frank leitet das Seminar im Rahmen der Schulpartnerschaft. Sie will, dass die Schüler informiert sind und wissen, warum das hier gerade passiert.

Was wir natürlich nicht leisten können, ist irgendwelche Lösungsansätze zu liefern. Da sind schon viele große Denker vor uns dran gescheitert.