Dürfen Solaranlagen auf Wertheims historische Dächer?

Windräder neben Schlössern, Solarzellen auf historischen Dächern? Ein absolutes "No Go" - zumindest bis vor Kurzem noch. Doch die Energiekrise ändert auch dies.

Die Stadt Wertheim am Main (Main-Tauber-Kreis) hat nicht nur ein paar historische Dächer, sondern eine komplette historische Innenstadt. Bisher hieß es: Solaranlagen würden das Bild verschandeln. Doch jetzt setzt sich die Stadtverwaltung ausdrücklich für Sonnenenergie auf historischen Dächern ein.

Feriengäste sind skeptisch

Was sagen Touristen und Touristinnen zu den Plänen der malerischen Stadt, dass auf historische Dächer möglicherweise bald Solarzellen kommen? Von der Wertheimer Burg hoch über der Stadt kann man die Altstadt gut überblicken. Ein Passant meint zu den Plänen: "Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, nicht in einem historischen Stadtbild." Eine Frau findet: "Gerade, wenn man den Blick hier oben genießen möchte und sieht dann so eine Solaranlage, das wäre nicht so gut."

Historische Häuser ohne Außendämmung

Joachim Camerer ist da ganz anderer Meinung. Der Wertheimer will sich sehr wohl eine Solaranlage aufs Dach setzen. Denn so historisch sein Haus ist, so wenig energieeffizient sei es. Aus denkmalschutzrechtlichen Gründen dürften die historischen Häuser keine Außendämmung haben, so Camerer. Die Räume seien teils bis zu drei Meter hoch. Man müsse sehr viel heizen. Da müsse man jetzt was tun.

Wertheim: Stadt für Solaranlagen

Doch erst mal braucht Joachim Camerer die Genehmigung der Denkmalschützer. Die Unterstützung durch die Stadtverwaltung ist ihm sicher. Hat doch gerade erst der Gemeinderat grundsätzlich für Solaranlagen gestimmt.

"Das ist, glaube ich, ein historischer Antrag. [...] Er wurde von allen Fraktionen gemeinschaftlich unterschrieben."

Jetzt hängt der weitere Ablauf am Landesamt für Denkmalpflege. Eigentlich wollte die Behörde von der Stadt Wertheim eine Kartierung haben: mit den Bereichen, in denen Solaranlagen den Blick am wenigsten stören.

"Wir haben uns mit dem Landesamt für Denkmalpflege zusammen entschieden, jedes Gebäude einzeln zu betrachten."

Jetzt ist ausgerechnet das Haus von Joachim Camerer in einer exponierten Lage. Es liegt mitten im Fotomotiv der Stadtansicht hoch zur Burg. Deshalb hat er sich einen Kompromiss überlegt. Da seine Dachfläche sehr groß ist, würde er eine Solaranlage nur dort montieren, wo sie nicht direkt zu sehen ist.

Altstadtsatzung muss geändert werden

Der Hausbesitzer ist jetzt gespannt, was die Denkmal-Behörde dazu sagt. Die Stadtverwaltung will inzwischen schon mal ihre Altstadtsatzung ändern. Denn bisher ist Solartechnik darin noch nicht vorgesehen, sagt Stadtbaumeister Dattler.

"Die Altstadtsatzung ist so alt, dass es das Wort Photovoltaikanlage noch gar nicht gab."

Erlass der Landesregierung

Die Chancen für Joachim Camerer und andere Hausbesitzer in Wertheim stehen nicht schlecht. Jedenfalls hat die Landesregierung einen Erlass herausgegeben, nach dem die Denkmalschutzbehörde Anträge auf Solaranlagen wohlwollend prüfen soll.