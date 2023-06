Der Ausbau der Photovoltaik in Baden-Württemberg ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen. Die Region Heilbronn-Franken führt bei neuen Solarparks.

Bei den Freiflächensolaranlagen ist die Region Heilbronn-Franken mit rund 75 Watt pro Hektar Spitzenreiter im Vergleich der zwölf Regionen im Land. Das geht aus Zahlen der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg und des Solar Clusters Baden-Württemberg hervor. Bei den Dachanlagen liegt Heilbronn-Franken mit rund 74 Watt pro Kopf auf Platz vier, hinter den Regionen Donau-Iller, Bodensee-Oberschwaben und Schwarzwald-Baar-Heuberg.

"Bei Freiflächenanlagen besteht hierzulande weiterhin ein erheblicher Ausbaubedarf", so Tina Schmidt vom Photovoltaik-Netzwerk Baden-Württemberg. Wenn das Potenzial ausgeschöpft werden solle, müssten zwei- bis dreimal so viel Solarparks errichtet werden als bislang installiert sind. Die Ausweisung von Freiflächen erfolge in den Kommunen vermutlich recht ungleich engagiert, so Schmidt. Hier sei deutlich mehr Tempo nötig.