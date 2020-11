per Mail teilen

Ein 17-Jähriger ist mit Drogen im Blut nach einem Streit mit den Eltern mit dem Auto nach Schwäbisch Hall geflüchtet. Dort hat er sich am späten Freitagabend der Polizei gestellt. Seine Eltern hatten laut Polizei zuvor in Jagstzell (Ostalbkreis) Anzeige erstattet, nachdem der Fahranfänger mit dem Auto aufgebrochen war. Der 17-Jährige hatte zwar einen Führerschein, allerdings nur für das Begleitete Fahren. Wegen der Drogen im Blut muss er jetzt mit einer Anzeige rechnen, die Fahrerlaubnis ist weg, eine Geldbuße, ein Punkt in Flensburg und ein Aufbauseminar warten auf ihn.