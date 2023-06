So verbringen die Menschen in Heilbronn-Franken ihre Pfingstferien

per Mail teilen

Die Sonne genießen, in den Weinbergen wandern gehen oder einfach die Seele baumeln lassen. Viele Menschen machen Urlaub in der Region und nutzen die vielfältigen Angebote.

Über die Pfingstferien verbringen viele Menschen ihren Urlaub in der Region. Die Inflation ist dafür aber nicht immer der Grund. Vielen reichen die Angebote in Heilbronn-Franken aus. Eine Passantin berichtet sogar, dass sie mit ihrer Familie regelmäßig nach Heilbronn fährt, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Sie habe 13 Jahre dort gewohnt und genieße die Zeit in der alten Heimat.

Wandern, Experimenta und Stadtbummel

Neben dem Besuch im Eiscafe und Sonne tanken stehen auch Städtetrips hoch im Kurs. Nicht nur die Bundesgartenschau lockt die Menschen über die Pfingstferien an. Auch Wertheim, Eppingen oder die Heilbronner Innenstadt werden zum Magnet. Passanten geben auch an, ihren Urlaub auf den verschiedenen Wanderwegen inmitten der Weinregion zu verbringen.

Zurückhaltung beim Auslandsurlaub

Wegen der Inflation fällt dieses Jahr für manche der Urlaub im Ausland aus. Man schnalle den Gürtel momentan etwas enger, berichtet etwa eine Frau in der Heilbronner Innenstadt. Von Wehmut allerdings keine Spur. Man habe hier alles was man braucht und eine schöne Region noch dazu, freut sich ein Passant. Den Urlaub in diesem Jahr aus Geldgründen ausfallen zu lassen, nehme er gelassen.