Das Regenwetter trübt die Shoppinglaune und auch die Eiscafés spüren Umsatzeinbußen. Doch den Einwohnern in Brackenheim fallen in der Ferienzeit durchaus einige Aktivitäten ein.

Zwar war der Samstag recht sonnig, doch das Wetter am Sonntag sieht nicht gerade sommerlich aus: Wolken und Regen bei maximal 16 Grad. Wie so oft in den vergangenen Wochen. Doch zum Beispiel die Menschen in Brackenheim (Kreis Heilbronn) verzagen nicht. Für Einzelhandel und Gastronomie kommt der Regen aber schon sehr ungelegen.

Normalerweise Hochsaison im Eiscafé

Im Eiscafé "Vanilla" ist im Juli und August normalerweise Hochsaison, doch wegen des Regens hätten die Menschen keine große Lust auf ein Eis. Aufgrund der Sommerferien würden auch die fehlenden Schülerinnen und Schüler der anliegenden Schule einen großen Unterschied machen. "Wir brauchen warmes Wetter und Sonnenschein", sagt der Eiscafébesitzer.

"Das ist für mich Saisonarbeit, das bedeutet April bis September, egal was für ein Wetter."

Und in einem Schuhladen in Brackenheim erzählt die Verkäuferin, dass bei Regen viel weniger Menschen in das Geschäft kommen: "So wie das Wetter ist, so kommen halt auch die Kunden. Mit dem Wetter ist halt sehr wenig Frequenz hier."

Verschiedene Ideen für den Zeitvertreib bei Regen

Eine Fußgängerin mit zwei kleinen Kindern berichtet, dass sie versuche, das Beste aus dem Wetter zu machen: "Wir waren jetzt tatsächlich oft in Gartencentern unterwegs, wo man eben auch Spielmöglichkeiten für Kinder hat und da ist jeder auf seine Kosten gekommen." Ihre Tochter habe sie allerdings überredet, auch bei trübem Wetter ein Eis in Brackenheim essen zu gehen: "Irgendwann muss man ja dann doch ein Eis essen, wenn auch das Wetter nicht mitmacht", erzählt sie lachend.

Eine weitere Passantin mit kleinem Kind meint, ihr mache das Wetter der vergangenen Wochen schlechte Stimmung: "Ich mache viel drinnen mit meinem Kleinen, aber für meinen Garten freut es mich, dass unser Gras wieder schöner kommt."

Für eine Rentnerin sei das Wetter "sehr schlimm", da sie normalerweise jeden Morgen im Freibad schwimme, was zurzeit allerdings nicht gehe. Zu kalt und zu windig. Ein weiterer Fußgänger freut sich, dass es endlich mal wieder richtig regnet:

"Wir brauchen das Wasser, ohne Wasser wächst nichts und die Temperaturen sind richtig angenehm, so liebe ich das."

Trotz des Regens würde er Fahrradtouren und Nordic Walking Touren unternehmen, denn das bisschen Wasser mache ihm nichts aus.

Anpacken wofür bei Sonne keine Zeit bleibt

Auch Hobbys, die man nicht im Freien ausübt, werden wiederentdeckt: "Wenn es wirklich den ganzen Tag regnet, dann suche ich mein Rezeptbuch raus und backe dann irgendwas, was ich sonst nie mache, weil ich sonst keine Zeit dafür habe." Die Regentage werden auch für Dinge genutzt, die sonst liegenbleiben: "Mein Hobby ist Fotografie und bei Regen sitzt man dann halt vor dem Rechner und bearbeitet die Bilder, die man bei Sonnenschein aufgenommen hat."

Kommende Woche können sich die Eiscafé- und Ladenbesitzer sowie Passanten in der Brackenheimer Altstadt wieder auf besseres Wetter freuen, denn der Sommer kehrt mit bis zu 31 Grad zurück.