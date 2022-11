Erstes WM-Spiel der Deutschen: Heilbronn schaut zu und weg

Selbst eingefleischte Fußball-Fans haben sich vorgenommen, diese WM zu boykottieren. Bleibt dieser Vorsatz auch bestehen, wenn Deutschland ins Turnier startet?

In der Region Heilbronn-Franken gibt es bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nur wenige Public-Viewing-Veranstaltungen. Ausnahmen sind etwa die Jugendfeuerwehr Niedernhall (Hohenlohekreis) oder der Fußballverein FC Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis), auch einige Sport-Bars übertragen die Spiele. Einige sind ordentlich besucht am Mittwochnachmittag, während das erste Gruppenspiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Japan läuft.

Diskussionen gibt es um die umstrittene WM in Katar einige: Sollte man sie boykottieren, indem man gar nicht zuguckt - oder nur, indem man ausgewählte Spiele schaut? Gegenstand einiger Diskussionen ist natürlich auch die Kapitänsbinde mit der Botschaft "One Love" oder die Geste der Deutschen Mannschaft, sich vor der WM-Partie gegen Japan demonstrativ die Hand vor den Mund zu halten.

Fußball WM - die Möglichkeit zu schauen, gibt es in Heilbronner Bars SWR

In Heilbronn kommt noch wenig Stimmung auf

Schon vor Anpfiff war die Meinung über das Schauen der WM geteilt: Heilbronnerinnen und Heilbronner, die am Mittwochmittag durch die Innenstadt oder durch den Weihnachtsmarkt spazierten, sagten dem SWR in einer nicht-repräsentativen-Umfrage überwiegend, sie seien nicht in WM-Stimmung. Und so würden sie auch die Spiele der Deutschen nicht schauen. Nur ein Befragter sagte, dass er "selbstverständlich" zugucke.