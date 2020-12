Das Weikersheimer (Main-Tauber-Kreis) Umwelt- und Verkehrsprojekt "Smarte Karre" hat am Donnerstagabend einen Landespreis zur Mobilitätswende erhalten. Mit überschüssigem Strom der auf dem eigenen Hof erzeugt wird, betankt die Weikersheimer Umweltwissenschaftlerin Martina Klärle fünf Elektrofahrzeuge. Die können auf Anfrage von den Anwohnern genutzt werden. Ein Konzept, das die Landesregierung durch die Auszeichnung mit dem Titel "Wir machen Mobilitätswende" fördern will. Und so sieht der Preis aus, heißt es in der Mitteilung aus dem Verkehrsministerium: Die Gewinner bekommen ein individuelles Maßnahmenpaket mit Coaching-Maßnahmen, individuellem Werbematerial und Einladungen zu öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen. Das Fahrradverkehrskonzept der Stadt Heilbronn ging dagegen leer aus.